Ganztagsverpflegung in Mönchengladbach wird teurer Warum Eltern jetzt mehr fürs Schulessen zahlen müssen

Griechische Hirtenrolle mit Fetakäse und Reis, Geflügelbratwurst mit Püree und Gemüse oder Blumenkohl-Bratling mit Kartoffeln und Salat – diese drei Gerichte werden am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien an den städtischen Ganztagsschulen in Mönchengladbach serviert. Bestellt wurden sie wie üblich per App im Vorfeld; die Schüler können frühestens drei Wochen und und müssen spätestens zwei Tage vorher eines von drei Menüs auswählen.