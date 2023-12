Großes Tischtennisturnier in Mönchengladbach Schulen spielen um prestigeträchtigen Mixed-Team-Cup

Denn in diesem Jahr gibt es eine Neuerung: In einer neuen Wettkampfklasse treten nun auch Schüler der Jahrgänge 2011 und jünger an. Insgesamt vier Grundschulen haben sich gemeldet. Die neue Klasse sei mit 40 Mannschaftsmeldungen zudem gut angenommen worden. Da die Leistungsunterschiede in dieser Klasse womöglich größer ausfallen, gibt es auch nicht den klassischen K.o.-Modus, sondern ein sogenanntes „Double-Elimination-System“ – jedes Team muss zweimal verlieren, um aus dem Turnier auszuscheiden.