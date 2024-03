Schulstadtmeisterschaft in der Jahnhalle Der 1. JC Mönchengladbach will Schüler für Judo begeistern

So sind zehn der etwa 150 Schüler schon Mittglied im 1. JC, weitere belegen Judo-AGs an der Sportschule Gymnasium Rheindahlen, die Björn Eckert, der außer seiner JC-Tätigkeit auch dort Lehrer ist, leitet. Werfen, halten, fallen, die grundlegendsten Fähigkeiten des Judos sind gar nicht so schwer und können schon an einem Vormittag erprobt werden. Nach der Trainingseinheit, bei der Eckert mit seiner Frau die wichtigsten Techniken vorgeführt hat, geht es dann los mit den Judo-Sumo-Kämpfen, die auch ohne Training funktionieren. Die Jungen und Mädchen werden bei der Meisterschaft getrennt in 13 Gewichtsklassen eingeteilt, in jeder Gewichtsklasse gibt es dann zwei Gruppen mit je fünf Schülern, die alle einmal gegeneinander antreten. Jene mit den meisten Siegen aus beiden Gruppen stehen dann im Finale. So sind in der Jahnhalle 13 neue Schüler-Stadtmeisterinnen und -meister gekürt worden. Doch eine Urkunde erhalten alle Teilnehmer, die Sieger noch einen weißgelben Judo-Gürtel.