Ausbau in Mönchengladbach : 2,57 Millionen Euro für Digitalisierung an Schulen

Staatssekretär Christoph Dammermann (rechts) übergab Förderbescheid zum Ausbau der Breibandversorgung an Schulen an OB Hans Wilhelm Reiners. Foto: PMG/Stadt Mönchengladbach/PMG

Möchengladbach Die Mittel stammen aus einem Förderprogramm der NRW-Landesregierung. Durch das Geld können 22 weitere Schulen in Mönchengladbach mit Glasfaser versorgt werden.

Insgesamt 30 Schulen in Mönchengladbach und Hilden erhalten schnelles Internet: Die Landesregierung unterstützt den Ausbau mit rund drei Millionen Euro aus einem eigenen Förderprogramm. Wirtschaftsstaatssekretär Christoph Dammermann (FDP) übergab jetzt die Förderbescheide an die beiden Kommunen. Ziel des Landes ist, alle Schulen in Nordrhein-Westfalen bis Ende 2022 an hochleistungsfähige Gigabitnetze anzuschließen.

Dammermann: „Wir wollen unsere Schulen fit für die digitale Zukunft machen. Mönchengladbach und Hilden sind tolle Beispiele dafür, wie man diesen Weg erfolgreich geht und mit kommunalen Glasfasernetzen die Digitialisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen vorantreibt. Diese Kommunen haben schnell und klug gehandelt. Der Anschluss an superschnelle Glasfaseranbindung ist der erste Schritt für die digitale Ausstattung der Schulen, zum Beispiel mit Mitteln aus dem Digitalpakt des Bundes.“

Schulen fit machen für die Digitalisierung – was das angeht, sei der Fachbereich Schule und Sport nicht erst seit des Bekanntwerdens des Digitalpaktes aktiv. Gerade im Bereich der Breitbandversorgung steht Mönchengladbach dabei nach Ansicht der Verwaltung im Vergleich NRW-weit sehr weit vorne in der Umsetzung. So seien bereits 37 Schulen mit Glasfaseranbindung versorgt. An 27 weiteren Schulen sei die Verlegung beauftragt oder werde aktuell umgesetzt.

Jetzt können 22 weitere Schulen in Mönchengladbach bis Ende 2021 angebunden werden. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes hat für Mönchengladbach eine Förderung in Höhe von rund 2,57 Millionen Euro bewilligt. Der Förderbescheid wurde von Dammermann an Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) übergeben. Damit können die reinen Verlegearbeiten und Materialkosten im Verkehrsraum bis ins Schulgebäude finanziert werden. „Wenn diese Schulen angebunden sind, haben wir alle 86 Schulstandorte mit einer schnellen Datenverbindung versorgt. So sind gute Grundlagen für die Digitalisierung von Schulen in der Stadt geschaffen“, berichtet Reiners.

Über Glasfaserkabel sollen alle städtischen Schulen an das vorhandene stadteigene gigabitfähige „VitusNET“ angeschlossen werden. Dies ermöglicht den Schulen im Zuge der anstehenden Digitalisierungsmaßnahmen die ausreichende Kapazität für den Datentransfer. Dinge wie Cloudspeicher und Lernplattformen werden in Zukunft eine gute Anbindung brauchen, um Daten sowohl gut empfangen als auch senden zu können. Mit diesem Anschluss wird das ermöglicht.

