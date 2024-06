Berufsorientierung in Mönchengladbach Wie Schüler auf die Berufswahl vorbereitet werden

Insgesamt haben 1765 Schulen in 16 Bundesländern das Berufswahlsiegel erhalten. In Mönchengladbach sind es elf, wie Jan Klawitter, Pädagoge im städtischen Fachbereich Schule und Sport, berichtete. Neben den drei rezertifizierten Schulen nannte er die weiteren Siegelträgerschulen: das Gymnasium am Geroweiher, das Förderzentrum Nord, das seit 2004 zertifizierte Gymnasium Gartenstraße, die Hauptschule Dohr, das Franz-Meyers-Gymnasium, die Realschule An der Niers, die Realschule Wickrath und die Katholische Hauptschule Neuwerk.