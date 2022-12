Tischtennisturnier mit 190 Teilnehmern Schulen beenden das Jahr beim Mixed-Team-Cup sportlich

Beim Mixed-Team-Cup kehrt Normalität ein: Während die letzte Ausgabe des traditionsreichen Tischtennisturniers der Mönchengladbacher Schulen im vergangenen Winter coronabedingt ausfallen musste und aus diesem Grund mit verminderter Teilnehmerzahl an Ostern 2022 nachgeholt wurde, steigt das größte Nicht-Fußball-Turnier der Stadt nun wieder zur gewohnten Zeit – nämlich kurz vor den Weihnachtsferien. Und auch die Teilnehmerzahlen erreichen zur 28. Auflage des Turniers, das am Dienstag ab 9 Uhr in der Sporthalle des Math.-Nat.-Gymnasiums stattfindet, fast wieder den gewohnten Umfang. 190 Schüler von 13 Schulen nehmen insgesamt am Mixed-Team-Cup teil – und spielen in Zweierteams an den Tischtennisplatten die Sieger der vier Altersklassen (Jahrgänge 2004 bis 2010) aus. An Ostern hatten noch 130 Schüler teilgenommen.