Finanzen in Mönchengladbach So viele Pralinen hat jeder Gladbacher an Schulden

Wo in Monheim eine Stadtkasse sprudelt, ist in Mönchengladbach ein schwarzes Loch. So könnte man, zugegeben sehr polemisch, die finanziellen Verhältnisse beider Städte umschreiben. Für dieses Jahr hat die Stadt eine Haushaltslücke von deutlich mehr als 70 Millionen Euro nur durch buchhalterischen Griff in die Ausgleichsrücklage fiktiv decken können. Die Lage ist also nach vielen guten Jahren wieder ernst.