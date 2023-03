Innenstadt in Mönchengladbach Schuhhaus Klauser im Minto schließt im Insolvenzverfahren

Das nächste Geschäft mit jahrzehntelanger Tradition in der Gladbacher Innenstadt steht vor dem Aus. Das Schuhhaus Klauser an der Hindenburgstraße wird geschlossen. Das verkünden große, rote Plakate in den Schaufenstern. Im Inneren läuft bereits ein Räumungsverkauf. Zum Teil bereits leer gekaufte Regale lassen darauf schließen, dass nur noch der Abverkauf läuft. Spätestens Ende Mai soll die Filiale der Kette an der Hindenburgstraße nach Informationen unserer Redaktion dann schließen. Rechtsanwalt Christian Holzmann, Sachwalter bei Klauser, bestätigte den Termin unserer Redaktion: „Ja, es findet ein Räumungsverkauf statt und die Filiale soll zu Ende Mai 2023 geschlossen werden. In diesem Zusammenhang stehende Personalmaßnahmen sind Bestandteil des Gesamtsanierungskonzepts.“ Klauser ist Mieter im Minto.