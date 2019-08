In Rheindahlen und Tackhütte : Schützen feiern mit Dudelsack und Trommeln

Die Schützen grüßen bei der Parade das Rheindahlener Königspaar und seine Minister. Foto: Jürgen Körting/Jurgen Korting

Mönchengladbach In Rheindahlen und Tackhütte war am Wochenende Schützenfest. Die Konflikte in der Welt waren Thema in den Wortbeiträgen.

Jürgen Kolonko ist seit sechs Jahren 1. Brudermeister der St. Helena Bruderschaft und Kirchspiel und er ist immer noch begeistert vom Schützen- und Heimatfest seiner Bruderschaft. „Freitag bei der Dahlener Nacht, diesmal unter dem Motto ‚Dat is Nederland‘, und am Samstag beim Tanzabend war nicht nur unser Zelt proppenvoll, auch im Biergarten war kaum ein Durchkommen. Das ist doch Kirmes, wie sie sein soll“, erzählte er begeistert.

Das Schützenfest in Rheindahlen hatte seine eigentlichen Höhepunkte gestern in der Sonntagsmesse. Für seine Predigt erhielt Pfarrer Harald Josephs langanhaltenden Beifall, das kommt in einem Gottesdienst eher selten vor. Ausgehend vom Sonntagsevangelium sprach der Präses zunächst von Zwietracht und Spaltung in der Familie, um dann nicht nur die Bruderschaftler aufzufordern, ihre Prioritäten zu überdenken, und sich mit einem „Nein“ in eine Runde einzumischen, die oberflächlich einer Meinung ist. „Wir brauchen Menschen, die sich quer stellen.“ Er meinte damit die Zustände im belgischen Atomkraftwerk Tihange, die Proteste in Hongkong und das Freitags-Aufbegehren der Jugend.

Der musikalischer Höhepunkt der Festmesse kam dann zum Abschluss: schottische Musik mit Dudelsäcken und Trommeln, dargeboten von der Band „The Castle Pipers“, begleitet durch die Hardter Blasmusik. Die beiden Orchester begeisterten die Kirchenbesucher, den Präses, den Bezirksbundesmeister und besonders Schützenkönig Paul Wagner mit seinen Ministern Hans-Willi Dols und Reiner Loos, die dieses Geschenk von Generalfeldmarschall Johannes Kempers – teilweise mit Tränen in den Augen – entgegen nahmen.

Der Schützenkönig und seine Minister kommen aus der Gruppe der Musketiere, die bereits zum fünften Mal das Königshaus stellt. Jungkönig ist Luca Dimke, er gehört wie auch seine beiden Ritter Dominic Dilk und Sandro Krauß zum Trommlercorps Rheindahlen. Schülerprinz ist Leon Wydra, seine Ritter sind Ann-Sophie Evers und Oliver Pohl.

Am Sonntagnachmittag paradierten etwa 1500 Zugteilnehmer an den Majestäten, den Ehrengästen der Schützenbruderschaft sowie den vielen Zuschauern am Südwall vorbei. Oberst und Geschäftsführer Jürgen Ohlenforst sprach von 1200 Schützen und vier Musikzügen mit 300 Musikern. Zum Fest geehrt wurden Adrian Wydra, Andreas Vomberg, Friedhelm Koenen, Mark Standfuß, Pascal Landolt und Angela Funken mit Silbernen Verdienstkreuzen. Das Sebastianus-Ehrenkreuz erhielt Walter Klerx.

Erster Höhepunkt zum Auftakt des Schützenfestes am Samstag ist traditionsgemäß immer der „Große Zapfenstreich“ an der Kriegergedenkstätte, verbunden mit der Ehrung verdienter Mitglieder des Schützenvereins „St. Mariä Himmelfahrt“ und mit der Rede zu Ehren der Gefallenen der beiden Weltkriege. Festredner in diesem Jahr war Stadtkämmerer Michael Heck. Der Beigeordnete trat als Schützenbruder in der Uniform eines Reservejägers der Sankt Hubertus Bruderschaft Wickrathhahn vor das Mikrofon. In seiner Rede sprach er von den derzeitigen Konflikten in der Welt und von der Angst, die diese in der Bevölkerung schüren. Der 1. Vorsitzende des Schützenvereins, Oliver Büschgens, und Bezirksbundesmeister Horst Thoren zeichneten die Schützen Tim Bladowski, Stefan Braun, Rolf Meurers, Wolfgang Rippen und Peter Müschen aus.

Schützenkönig ist Markus Pauli, der mit seiner Ehefrau Kristin und den Ministern Daniel Gerards mit Ann-Cathrin Engels und Frank Peters mit seiner Ehefrau Birgit regiert. In diesem Jahr hat die Tackhütte einen Jungkaiser, denn Niklas Taube hat das Amt des Jungkönigs zum dritten Mal inne und regiert mit seinen Ministern Mark Schünzel und Jan Pieper. Schülerprinz ist Dominik Pauli.

Nach dem großen Regen am Sonntagvormittag trafen sich die Tackhütter am Nachmittag zum Festzug durchs Dorf mit anschließender Königsparade mit den befreundeten Gastbruderschaften aus Giesenkirchen.

Musikalischer Höhepunkt der Festmesse in Rheindahlen: „The Castle Pipers“ aus Wassenberg. Foto: Jürgen Körting

Schützenkönig Markus Pauli und seine Frau Kristin mit Regenschirm führten die Parade an. Foto: Markus Rick (rick)