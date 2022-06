Schützenfeste in Mönchengladbach : Ein Jubiläum und ein Königtum in Frauenhand

Zum Umzug in Geistenbeck kann man auch in PS-starken Fahrzeugen erscheinen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Schützen lassen sich nicht unterkriegen – selbst wenn sie mal zwei Jahre auf Feste verzichten müssen. Das zeigte sich am Wochenende wieder.

Von Franz Josef Ungerechts und Kurt Lehmkuhl

Von Einschränkungen durch die Pandemie weitgehend befreit, feierten die Schützen auch an diesem Wochenende in drei Stadtteilen. Ein Überblick.

Ohler Präsident Franz-Joachim Reiermann, das Königshaus mit Marc Winkens, seinen Ministern Marvin Gützkow und Simon Quack sowie Jungkönig Cedric Milz, strahlte bei bestem Wetter zur Sonntagsparade um die Wette. Als Gast dabei war das Bezirkskönigshaus mit Jens Schmidt, Michael Verbocket und Barbara Kremer. Die Schützen der St. Konrad-Bruderschaft und Gäste aus Holt, Westend, Waldhausen, Neuwerk marschierten in zwei Durchgängen an den Majestäten vorbei, die sich auch über die vielen Besucher an der Konradstraße freuten.

Bei der Parade in Ohler hatten die Schützen auch Bruderschaften aus anderen Stadtteilen zu Gast. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Überhaupt, so sagte Präsident Reiermann, sei das Fest ein voller Erfolg. Bereits die Rocknacht mit Booster, die als Start ins Volks- und Heimatfest gilt, war ausverkauft. Ein Höhepunkt am Samstag war der Zapfenstreich mit Maisetzen an der Kirche, bevor es zum Tanzabend mit der Roland-Brüggen-Band ging. Wenig zu tun hatte an diesem Abend Bezirksbundesmeister Horst Thoren, der nur einen Schützen auszuzeichnen hatte. Günther Schmitz erhielt den Hohen Bruderschaftsorden. Angetan waren die Schützen von der Predigt zur Festmesse. Präses Michael Schicks machte der Bruderschaft Hoffnung für die Zukunft und nutzte dazu das Lied von Andreas Gabalier: „Ein neuer Anfang“.

Geistenbeck Vor dem eigentlichen Start ins Fest präsentierte die St. Josef Schützenbruderschaft am Freitag eine Schlagernacht. Die zweite, wie Brudermeister Hartmut Nix erklärte: „Das Zelt war voll und die Stimmung bestens.“ So sah es auch das Königshaus, ein Frauen-Trio: Königin Kerstin Rühlmann ist bereits die sechste Regentin der Schützenbruderschaft. Zu ihr gehören die Ministerinnen Sigrid Neuß und Britta Ochsenfeld.

In Broich-Peel feierten die Schützen ihr Jubiläum nach zwei Jahren Zwangspause durch die Pandemie. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Besonders freute sich die Königin über die Abendparade am Sonntag. Ins Auge fielen den Besuchern die Roben: rot für die Ministerinnen und schwarz-weiß für die Königin. Schwarz-weiß, weil das die Farben ihres verstorbenen Vaters, Wolfgang Stegmann, waren, der als Geistenbecker Husar zweimal König gewesen ist, 1997 und 2000. Mutter Ulrike Stegmann war 2007 Königin in Geistenbeck. „Der Abend heute ist für mich der Höhepunkt des Festes, wegen des Gedenkens an meinen Vater und auch wegen des Besuchs der Gastbruderschaften aus Giesenkirchen, Mülfort, Wanlo und Wickrath“, sagte Rühlmann. Das Feiern mit den Schützen muss noch nicht vorbei sein, denn beim Stadtschützenfest möchte sie auf den Bezirksvogel schießen: „Die Chance hat man nicht oft, ich probiere es.“