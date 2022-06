Schützenfest in Hardterbroich : Prinzessin Sarah als Schützenkönig

Hardterbroich In Hardterbroich musste kurzfristig die Jugend einspringen. Was passiert war und wie das Fest trotz widriger Umstände ein Erfolg wurde.

So war die Parade am Samstagabend kein Problem. Die Prinzessin, ihre Ritterinnen Lisa Franken und Sabrina Neweling sowie auch Schülerprinzessin Nene Fondermann mit ihrer Ritterin Marie Sturm und auch die Bambini-Majestäten Neele Franken und Nicklas Fondermann rückten in der Hierarchie einen Platz nach vorne. „Man wächst halt mit seinen Aufgaben“, kommentierte Sarah Krause-Frenk ihre plötzliche Aufgabe als oberste Repräsentantin der St. Apollinaris Schützenbruderschaft. So hatte die Parade am Samstagabend einen normalen Ablauf nicht nur für die Hardterbroicher Schützen sondern auch für die Gastbruderschaften aus Giesenkirchen, Eicken und Stadtmitte.

Ein unerwartetes Erlebnis hatte am Freitag der Musiker Sebastian Kuhlen der Kölner Band Kaschämm. Plötzlich tauchte jemand vor ihm auf und setzte ihm eine Karnevalsmütze auf den Kopf. Dem erstaunten Musiker wurde bewusst, dass es seine Mütze aus Kindertagen war, denn Kuhlen war in den 80er Jahren einmal Kinderprinz in seinen Heimatort Hardterbroich. Dieses Ereignis machte die kölsche Party im Festzelt nur noch stimmungsvoller. Der Sonntag endete mit einem Gottesdienst in St. Bonifatius und mit einer Serenade und dem Zapfenstreich. Der Nachmittag gehörte den Familien in und um das Festzelt mit Zirkus, Kinderschminken und viel Musik. Am Montag ist Klompenparty.