Schützenfest in Tackhütte Verstecktes Talent im Brauchtum

Viele kennen ihn als Verantwortlichen für Grünunterhaltung, Entsorgung und Verfüllungen von Schlaglöchern – doch dass er auch Talent für eine andere Art von Unterhaltung hat, bewies Hans-Jürgen Schnaß jetzt beim Schützenfest in Tackhütte. Der Vorstandsvorsitzende der Mags und Geschäftsführer der GEM in Mönchengladbach hielt eine Gedenkrede am Ehrenmal. Im Schützenwesen aktiv ist er sonst in Düsseldorf, als Schützenbruder des St. Sebastianus Schützenvereins Niederkassel. Doch Stadtgrenzen spielen im Brauchtum offenkundig keine Rolle.