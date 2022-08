Hohe Ehrung in Mönchengladbach : Tackhütter Schützenfest einmal anders

Die Schützen trafen sich am Tackhütter Ehrenmal. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach In diesem Jahr feierten die Schützen mit einem DJ statt mit einer Tanzkapelle. Der Stimmung schadete das nicht. Auch eine hohe Ehrung wurde vergeben.

Gab es zunächst bei Mitgliedern des Schützenvereins St. Mariä Himmelfahrt Bedenken, die Schützenparty am Freitagabend statt mit einer Tanzkapelle mit einem DJ zu besetzen, so waren diese negativen Gedanken am Samstagmorgen ausgeräumt. Der offizielle Beginn des Schützenfestes war ein voller Erfolg und damit war dieser etwas andere Start mit DJ Marc Thönes als gelungen zu bezeichnen.

Der Zug der Schützen traf sich am Samstag zum Totengedenken am Tackhütter Ehrenmal. Die Festrede hielt Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Er nahm Bezug auf die aktuelle Situation in der Ukraine. Wichtig dabei die Sätze von Brudermeister Oliver Büschgens: „Unsere Bruderschaft lebt nicht nur für das eine Wochenende im August. Unsere Gemeinschaft besteht an 365 Tagen im Jahr.“