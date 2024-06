Schützenfest in Hardterbroich Wenn in der Heimat familiär und mit viel Nachwuchs gefeiert wird

Es ist Aprilwetter am Tag des Mairichtens in Hardterbroich. Dabei ist es doch schon der 1. Juni. War es an diesem Samstag gerade noch bewölkt, scheint plötzlich die Sonne, als der große Maibaum vor der Bonifatiuskirche in Hardterbroich aufgestellt wird. Keine zwei Stunden später, zur großen Parade, sieht man außer Instrumenten, Standarten und einem Blumenhorn auch viele Regenschirme auf der Hardterbroicher Straße. Als die Schützen und Gäste sich im Anschluss zum Ball ins Festzelt begeben, hört der Regen wieder auf.