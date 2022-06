Schützenfest in Waldhausen : „2000 Mann zur Parade angetreten“

Schützenfest in Waldhausen

Bei der Großen Parade in Waldhausen waren viele Menschen beteiligt, die 2000, die General Norbert Mühlenbruch nannte, dürften etwas übertrieben sein. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Waldhausen Waldhausen feiert ein Fest für den ganzen Stadtteil. Viele Menschen kamen zur Großen Parade. Doch ein Akteur wollte nicht so spuren.

Die Bruderschaft St. Sebastianus und St. Vitus Obergeburt beging am Sonntag den letzten Tag ihrer fünftägigen Prunkfeierlichkeiten, die Donnerstag mit der Remember Band ihren Auftakt hatten. Der Sonntag begann für die Schützen mit einem Umzug durch den Mönchengladbacher Stadtteil Waldhausen sowie für die geladenen Gäste mit einem Empfang vor der Parade durch Bezirksvorsteherin Monika Halverscheid, im Rathaus des Bezirks.

Drei Gastbruderschaften mit ihren Königshäusern aus Hardt, Westend und dem Bürgerschützenverein Windberg nahmen an der letzten Parade 2022 zu Ehren der Waldhausener Majestäten König Marcel Neunkirchen und seinen Brudermeistern Frank Deuß und Thomas Klein sowie Jungkönig Cedric Deußen teil.

Ein Problem mit seinem Pferd hatte zur Parade zunächst Major Felix Groth, das sich erst durch ein lautes „Gib Gas“ fortbewegte. In positiver Stimmung meldete General Norbert Mühlenbruch dem Schützenkönig leicht übertriebene „2000 Mann zur Parade angetreten“. So konnten nach der Freigabe durch Marcel Neunkirchen die drei Vorbeimärsche stattfinden. Bevor Präsident Dirk Meisen zum Abschluss der Feierlichkeiten die Schützen und Klompenfrauen in den Klompenball entließ, dankte er seinen Mannen für die wundervolle Kirmes und gab den Musikzügen, Bettrather Musikanten und dem Tambourcorps Bettrath grünes Licht für den Zapfenstreich im Festzelt.