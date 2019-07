720 Teilnehmer bei Parade : In Venn regieren die Königshäuser aus der Duis

MOEN: Schützenfest in Venn Meldung des Generals an Pfarrer Straßburger. Foto: Isabella Raupold

Venn Die Parade der Venner Schützen war für General Werner Zons eine ganz besondere. Zum letzten Mal meldete er Präses Horst Straßburger: „Die Truppe zur Parade bereit.“

Volks- und Heimatfest in Venn, das bedeutet Superlativ beim Aufmarsch zur sonntäglichen Parade. Präsident Jürgen Zimmermanns erklärte das genau: „Heute marschieren im Zug zirka 720 Schützen aus Venn und aus zehn Gastbruderschaften mit.“

Die Sonntagsparade in Venn findet zu Ehren der „Hohen Geistlichkeit“ statt. Und so meldete auch in diesem Jahr General Werner Zons „die Truppe zur Parade bereit“ an Präses Pfarrer Horst Straßburger. Für Werner Zons war es die letzte Meldung, denn der General wird sich nach 19 Jahren aus dem aktiven Dienst zurückziehen.

In der Festmesse vor der Parade sprach Straßburger, der vor 24 Jahren Schützenkönig in Bettrath war, die Bedeutung und die Aufgaben der Bruderschaften in Bezug auf das Miteinander an: „Heute leben Menschen nicht unbedingt mehr dort, wo sie einmal geboren wurden. Hier setzt eine Aufgabe der Bruderschaftler an. Trinkt einmal mit jemanden ein Bier, den ihr noch nicht kennt. Zeigt, dass die Venner gerne feiern, denn feiern kann man nur mit Freunden, und es ist dazu eine wichtige, menschliche Eigenschaft.“

Das Venner Schützenfest ist in diesem Jahr fest in der Hand der Duiser Schützen. Alle drei Königshäuser kommen aus dieser Honschaft. Das Alt-Königshaus, König Günter Mommerskamp sowie die Minister Ralf Grewe und Uwe Busch kennen sich bereits seit 35 Jahren. Trotzdem waren Ralf Grewe und Uwe Busch überrascht, als ihnen ihr Freund Günter Mommerskamp vor vier Jahren die Frage stellte: „Wollt ihr meine Minister sein? Ich möchte auf den Vogel schießen.“ Doch Geduld war gefragt, denn so einfach wird man in Venn nicht Schützenkönig. Beim vierten Anlauf klappte es schließlich, sehr zur Freude der drei Ehefrauen, die auch seit Jahren befreundet sind.