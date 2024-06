Schützenfest in Mönchengladbach-Holt Flesser schummelt ein letztes Mal als Generalfeldmarschall

Kurz vor der großen Sonntagsparade verkündet der 80-jährige Franz Flesser: „Nur noch diese Kirmes, dann gehe ich in Rente.“ Der Generalfeldmarschall der Holter St. Michaels-Bruderschaft wird am Montag, nach der Parade vor dem Haus des Königs (10.30 Uhr) zum letzten Mal aus dem Sattel steigen. Und zum letzten Mal schummelte der höchste Offizier der Holter Schützen bei seiner Meldung an Schützenkönig Dirk Heynckes mit den Angaben zum angetretenen Festzug vor dem Caritaszentrum an der Straße Hehnerholt. „94 Offiziere, 123 Unteroffiziere und 2497 Mann stehen zur Parade bereit“, meldete er. Schwerhörig stellte Flesser sich, als der König um ein Nachzählen bat. Das tat dann an seiner Stelle Holts Zeremonienmeister Günter Krüers: „Wir haben insgesamt 443 Schützen auf der Straße, 71 Ehrengäste, 84 Musiker, sechs Pferde der Generalität und dazu zwei Kaltblüter vor der Kutsche mit den Ehrenmitgliedern Heinz Linssen und Hans Heynckes nebst Ehefrauen.“