Brauchtum in Mönchengladbach Ein komplettes Damenhaus für die Schützen in Hardterbroich

„Endlich zuhause feiern“, freut sich Sarah Gülzow zum ersten Aufzug am Samstagabend, 10. Juni. Viele Besucher haben sich am Straßenrand an der Hardterbroicher Straße eingefunden, weil sie sich die Damenriege und den Zug der Schützen nicht entgehen lassen wollen. Zu Gast sind zudem fünf Bruderschaften aus Obereicken, Geistenbeck, Stadtmitte, Lürrip, Westend und die Fahnenschwenkerinnen des Bezirksverbandes. Besonderheit am Rande: Die St. Josef Schützenbruderschaft Geistenbeck hat einen prominenten Fahnenträger dabei: Ex-Oberbürgermeister Norbert Bude zieht an der Spitze.