Traditionsreiches Fest in Mönchengladbach Hardter Schützen haben zum ersten Mal einen Kaiser

„Kirmes op de Haadt – Einzig in ihrer Art“, so feiert die St. Nikolaus-Bruderschaft ihren Kaiser Ingo Hommen, den ersten in der Geschichte, der bei den Feierlichkeiten von seinen Ministern Peter Vohn und Willi Houben sowie dem Adjutanten Daniel Hommen unterstützt wird. Ingo Hommen ist zu dritten Mal nach 2010 und 2014 König und darf sich deswegen Kaiser nennen. Diese Ehre fällt mit dem 30. Geburtstag seines Schützenzug „Peeddsköpp“ zusammen. Das war ein Ansporn für ihn, nochmals den Vogel herunter zu holen