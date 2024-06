Brauchtum in Mönchengladbach Wenn die älteste Bruderschaft der Stadt feiert

In Waldhausen versammeln sich die Gastschützen mit den Majestäten am Vormittag dieses Sonntags (2. Juni) im Rathaus. Dieser Empfang hat eine lange Tradition, ebenso wie die Bruderschaft selbst. 1279 gegründet, ist die „Bruderschaft St. Sebastianus und St. Vitus, Obergeburth Waldhausen e.V.“, so der komplette Titel, die älteste der Stadt. Zur Eingemeindung 1921 hat sie sich zusichern lassen, das Rathaus weiterhin für ihren Empfang nutzen zu dürfen. Monika Halverscheid (Grüne), die für Waldhausen zuständige Bezirksvorsteherin, lobt das soziale Engagement der Schützen, die unter anderem immer wieder Spendenaktionen organisieren und beispielsweise während der Corona-Pandemie für ältere Menschen im Stadtteil einkaufen waren.