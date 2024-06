Jubiläumsfeier in Mönchengladbach Ganz Wickrathhahn feiert seine Schützen

Das kleine Dorf mit seinen circa 1500 Einwohnern an der Grenze zum Kreis Heinsberg war am Sonntag abgeriegelt. Dem ein oder anderen gelang es am Morgen noch, sich durch die engen Straßen durchzumogeln. Doch ab dem Mittag war das nicht mehr möglich. Der Grund dafür war, die Jubiläumsfeier der St. Hubertus Bruderschaft Wickrathhahn. Sie besteht seit 100 Jahren.