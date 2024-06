Schützenfest in Mönchengladbach Hehner feiern ein neues Kirmeskonzept – mit Erfolg

Es war einiges anders bei den Prunkfeierlichkeiten der St. Michaels-Bruderschaft am Wochenende. Hehn erprobte ein neues Veranstaltungskonzept. Und das aus gutem Grund, wie Präsident Michael Peters erklärte: „Wir haben Ursachen analysiert und Lösungen erarbeitet.“ So machten zum Beispiel nachlassende Besucherzahlen bei den Abendveranstaltungen ein Handeln erforderlich, um die Prunkfeier zukunftsfähig zu machen. Ein erster Erfolg der neuen Maßnahmen zeigte sich am Freitag beim Festball mit „Just:is“. Festzelt und Vorplatz waren bestens besucht.