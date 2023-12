Brauchtum in Mönchengladbach Schützen und Gäste singen mit Nikolaus für Frieden

Wer Rolf Königs ans Telefon bekommt, der wird mitunter begrüßt mit: „Ja, ich höre?“ Diese Erfahrung machten am Donnerstagabend die Schützen des Bruderrates und deren rund 60 Gäste beim Schmausen im Dicken Turm. Borussias Präsident ist bekennender Freund und großer Förderer des Brauchtums, konnte aber an diesem Abend nicht selbst anwesend sein. Für Schützenchef Horst Thoren ist das aber kein Hindernis: Der Bezirksbundesmeister stellte flugs per Diensthandy des Oberbürgermeisters Felix Heinrichs eine Live-Schaltung zu Königs her, sodass dieser als einer der Gastgeber des Abends der Zusammenkunft doch noch wenigstens im Geiste beiwohnen konnte: „Ich grüße alle Freunde des Brauchtums“, sagte Königs. „Die Pflege des Brauchtums liegt mir besonders am Herzen. In Gedanken bin ich dabei und im nächsten Jahr auch wieder persönlich. In diesem Sinne: Weitermachen.“