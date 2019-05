Brauchtum in Mönchengladbach : Orden-Schau zum Start ins Schützenjahr

Mönchengladbach Die Majestäten der Stadt läuteten am Dicken Turm mit Europakönig Leo Niessen und dem Bezirkskönig das Festjahr ein. Dazu gab es eine Ausstellung mit Orden – und Ideen für die Altstadt.

In den Reigen der Majestäten reihten sich Prominente aus Stadt und Land ein, die auch übers Jahr ein Herz für die Schützen haben. Mit dabei waren der Staatsekretär im Innenministerium Günter Krings, der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling aus Korschenbroich, der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Boss aus Giesenkirchen, die frühere Oberbürgemeisterin und jetzige Vorsitzende der Gladbacher Tafel, Monika Bartsch, der SPD-Fraktionsvorsitzende Felix Heinrichs und natürlich Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. Gemeinsam saßen sie mit dem Bezirkskönigshaus, Majestät Walter Dunkel, der Ministerin Silke McCoy und Minister Stefan Pitsch sowie Bezirkspräses Johannes van der Vorst und Bundesmeister Horst Thoren in der ersten Reihe. Als Ehrengäste hatte Europas Königspaar, Leo und Irma Niessen aus Linne (Niederlande), in der Mitte Platz genommen.

Geschenke des Bezirksverbandes gab es natürlich an diesem Tag auch, so bekam der Bezirkskönig aus dem vergangenen Jahr, Dirk Heynckes, von Bezirksbundesmeister Horst Thoren seine Königsrente überreicht, die, gemessen an Lebensjahren, 50 Euro ausmacht. Dirk Heynckes gab seine „Rente“ sofort als Spende für die Schützenjugend des Bezirks weiter, die dankbar von Sebastian Schnock entgegengenommen wurde. Eine Schützen-Lilli nahm Irma Niessen mit über die Grenze.

Ein willkommener Gast war am Nachmittag auch der Stadtteilkoordinator der Stadt, Marius Müller, der den Fokus seiner derzeitigen Arbeit in der Gladbacher Altstadt sieht. So ist auch der Dicke Turm in seinem Arbeitsbereich zu finden, und am Maifeiertag konnte er sich von den bisherigen Arbeiten am und im Turm überzeugen. „Ich versuche das alles zu koordinieren, und es wird auch außerhalb der dicken Mauern des Turms schön werden“, erzählte er beim Rundgang durch die Räumlichkeiten. Schwerpunkt im Bereich Altstadt wird demnächst die Stadtmauer sein, aber auch späteres Illuminieren des Bereichs soll in Angriff genommen werden. Dies sind natürlich Sätze, die vom Bezirksverband gerne gehört werden. Horst Thoren ergänzte: „Es fehlt unsererseits nicht an Ideen und wir haben viele Menschen, die uns unterstützen werden.“