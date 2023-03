Nachtwallfahrt in Mönchengladbach Schützen beten für den Frieden

Die Weihnachtsbotschaft der Engel gibt die Richtung vor: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“ Unter diesem Leitwort ziehen die Bruderschaften aus Stadt und Land am Samstag, 25. März, betend zum Marienheiligtum in Hehn. In ihrem Aufruf zum Betgang erklären Bezirksbundesmeister Horst Thoren und Bezirkspräses Johannes van der Vorst: „Die Pandemie ist noch nicht überwunden, der Krieg in der Ukraine geht ins zweite Jahre. Unsicherheit und Sorgen bestimmen das Leben. Da tut das gemeinsame Gebet gut.“