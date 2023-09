Brauchtum in Mönchengladbach Wenn der Stellvertreter in Giesenkirchen König wird

Im Giesenkirchener Bruderschaftsleben ist Carsten Hoeveler zweiter Brudermeister und damit Stellvertreter des ersten Brudermeisters Ralf Kremer. Hoeveler durfte im jetzt abgelaufenen Schützenjahr seinen „Chef“ vertreten, da Kremer bis einschließlich Samstag Schützenkönig im Stadtteil war. Am Samstag musste Ralf Kremer das Königssilber abgeben. An wen? An Carsten Hoeveler, denn der Stellvertreter wollte König werden und holte sich beim Schützenbiwak am 1. Juli den Königsvogel.