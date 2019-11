Neuer Schützenfilm in Mönchengladbach : 700 Jahre Tradition in sieben Minuten

700 Jahre Tradition in sieben Minuten

Neuer Schützenfilm in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein neues Video dokumentiert 700 Jahre Tradition der Schützen in Mönchengladbach. Begleitet hat Filmemacherin Alice Häusler dafür unter anderem Kirmes, Königsschuss und Unges Pengste.

Ein Jahr lang hat Filmemacherin Alice Häusler die Mönchengladbacher Schützen in Stadt und Land begleitet. Sie war beim Königsschuss dabei, bei der Kinderkirmes in Venn, der Parade zum Stadtschützenfest, bei Unges Pengste, hat am Dicken Turm hinter die Mauern und ins Museum geschaut, hat spannende Interviews geführt und viel Neues über Tradition und Brauchtum erfahren.