Schützen in Mönchengladbach Traditionelles Fest am Dicken Turm eröffnet Schützen-Saison

Auf den drei Turmebenen der Schützen-Feste zeigten die Bruderschaften, was sie verbindet, was sie für die Gesellschaft ausmacht und wie sie in einem geeinten Europa zusammenfinden. „Wir wollen Menschen zusammenbringen“, sagte Bezirksbundesmeister Horst Thoren, und spielte damit auf die vielen Schützenbrüder und -schwestern aus den 38 Bruderschaften und Vereinen, die sich am und im Dicken Turm versammelt hatten. „Europa ist unsere Heimat“, sagte Thoren. Das Schützenwesen verbinde Menschen über Grenzen hinweg. „Es ist schön, dass die Schützen wieder über die Straßen ziehen“, sagte Oberbürgermeister Felix Heinrichs, „und wir wieder unbeschwert in den Schützenvereinen feiern können.“ Die vielen jungen Gesichter unter den Schützen stimmten ihn zuversichtlich. „Das ist gut für die Bewahrung des Brauchtums.“