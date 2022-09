Spätkirmes und Oktoberfest : So feiern Mönchengladbachs Schützen in den Herbst

Auch 2021 wurde in Broich-Peel Oktoberfest gefeiert: Marion Brockes-Bihn (l.) und Klaudia Ohlenforst begleiten ihre Männer ins Festzelt. Foto: Franz-Josef Ungerechts

Mönchengladbach Pünktlich mit dem Herbstbeginn an diesem Wochenende werden in diversen Bruderschaften und Vereinen Spätkirmes, Vogelschuss sowie weitere Feste gefeiert. Neue Schützenkönige werden in den Kirchen und bei Krönungsbällen in ihre Ämter eingeführt.

Es ist viel los in den nächsten Tagen bei den Schützen in Mönchengladbach.

Neuwerk Die St. Barbara-Bruderschaft und die St. Maria-Junggesellen in Neuwerk bitten ab Freitag, 23. September, zur traditionellen Puspas-Kirmes vom 23. bis 25. September. Insbesondere die St. Barbara-Bruderschaft freut sich auf den Vogelschuss am Sonntag, da dort der Jubiläumskönig ermittelt wird, damit im kommenden Jahr das verspätete Jubiläum (525 Jahre) gefeiert werden kann.

Bettrath Zu ihrer Puspas-Kirmes laden auch die St. Johannes-Junggesellenbruderschaft in Bettrath und die St. Maria-Männerbruderschaft ein. Den Auftakt zu den Veranstaltungen macht ein Bayrischer Abend im Festzelt. Beide Bruderschaften ermitteln beim Vogelschuss am Sonntag ihre Könige.

Giesenkirchen Brudermeister Ralf Kremer vom Jägerzug Böhmerwald hat in Giesenkirchen die Königswürde gewollt und hatte das Glück, den Vogel abzuschießen. Am Samstag lädt die St. Sebastianus Bruderschaft zu den Krönungsfeierlichkeiten ein. Um 19 Uhr ist Königsvesper in der Kirche St. Gereon. Neuer Jungkönig wird Darwin Lauenburger. Weiter geht es um 20 Uhr mit dem Krönungsball im Festzelt. Für Freitag, 23. September, lädt die Bruderschaft zum Oktoberfest ins Festzelt auf dem Kirmesplatz ein. Start: 19 Uhr.

Hehn Während der Spätkirmes in Hehn an diesem Wochenende, 23. bis 25. September, wird am Samstag bei der Krönungsmesse der neue König der St. Michaels-Bruderschaft in sein Amt gesetzt. Schützenkönig ist ab dann Christoph Neuenhofer, begleitet von Ehefrau Hedi. Die Brudermeisterpaare sind Helmut Poethen mit Ehefrau Andrea sowie Gregor Schroers mit Melanie Mahr. Die Spätkirmes beginnt Freitag, 20 Uhr, mit der Coverband Matrix.

Eicken Die St. Vitus-Martinus Bruderschaft in Eicken feiert am Samstag ihren neuen Schützenkönig Hans Elke mit seinen Ministern Hans-Dieter Dederichs und Eric Brück. Um 18.15 Uhr ist Wort-Gottesfeier anlässlich der Krönung der neuen Majestäten. Der anschließende Krönungsball findet im Pfarrheim, hinter der Kirche St. Maria Rosenkranz statt.

Hardterbroich Bevor die St. Bonifatius-Bruderschaft in Hardterbroich am 29. Oktober ihr Patronatsfest mit Krönungsmesse feiert, ermittelt sie an diesem Samstag bei

Dämmerschoppen und Vogelschuss auf der Pfarrwiese ihren neuen Schützenkönig.

Broich-Peel Am 15. Oktober heißt es für die St. Rochus Schützenbruderschaft wieder „Großes Oktoberfest in Broich-Peel“ auf der Festwiese in Broich-Peel an der Rochusstraße. Einlass ist ab 18 Uhr, der Fassanstich erfolgt um 19.30 Uhr. Die Band „Guat drauf“ aus Österreich spielt.

Windberg Am vergangenen Samstag ermittelte der Bürgerschützenverein in Windberg/Großheide seine neuen Majestäten. Schützenkönig wurde Marco Fels. Luke Theißen ist Jungschützenkönig.