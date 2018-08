Mönchengladbach: Schützen-Ausstellung

Mönchengladbach In der Sparkasse zeigt die Schützen-Ausstellung Emotionen des Brauchtums.

In drei Wochen ist es wieder so weit: Mönchengladbach feiert das Stadtschützenfest, zehntausende Gäste und 2500 Schützen und Musikanten kommen in die Oberstadt. Im Foyer der Stadtsparkasse am Bismarckplatz zeigen Bruderrat und Sparkasse bereits zum 23. Mal eine Ausstellung, die auf das große Fest einstimmen soll.