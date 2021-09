Hardterbroich, Bettrath, Neuwerk, Hehn : So war das Schützenfestwochenende in Mönchengladbach

So war das Schützenfestwochenende in Mönchengladbach

Die St. Barbara Bruderschaft und die St. Maria Junggesellen Bruderschaft zogen am Wochenende über die Straßen in Neuwerk. Das Programm insgesamt war vielfältig. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Sechs Schützenbruderschaften sind nach zwei Jahren Corona-Pause wieder über die Straßen und in die Zelte gezogen. So gut wurde das Fest angenommen.

Vier Schützenfeste bot das Wochenende in Mönchengladbach an. Sechs Bruderschaften, zwei in Bettrath, zwei in Neuwerk, sowie jene in Hehn und Hardterbroich zogen bei ihren Spätkirmessen nach zwei Jahren Corona-Pause wieder auf die Straße und in die Festzelte.