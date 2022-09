Großeinsatz mit Hundertschaft und Hubschrauber : Schüsse in Mönchengladbach - Drei Verletzte

Update Mönchengladbach Wegen einer Schießerei waren Dienstagnacht viele Straßen rund um den Mönchengladbacher Hauptbahnhof gesperrt. Drei Männer wurden schwer verletzt. Es kam zu Festnahmen. Entbrennt wieder ein Rockerkrieg?

Am Dienstagabend gab es einen Großeinsatz der Polizei in Mönchengladbach. Gleich mehrere Anrufer hatten am gegen 20.20 Uhr Schussgeräusche in der Nähe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes gehört und den Notruf gewählt. Die Polizei rückte mit einer entsprechenden Stärke an Kräften raus.