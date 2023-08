Polizei Mönchengladbach ermittelt Schüsse auf Hausmeisterbüro am Berufskolleg

Das Berufskolleg am Platz der Republik für Technik und Medien liegt im Herzen von Mönchengladbach in direkter Bahnhofsnähe. Es ist also auch für auswärtige Schüler gut zu erreichen. Doch der Standortvorteil hat einen Haken: Der Platz der Republik ist auch ein beliebter Aufenthaltsort für Junkies, Dealer, Alkoholiker, Obdachlose und problematische Jugendliche, die kiffen. Pöbeleien, wildes Urinieren und offener Drogenhandel gehörten schon fast zur Tagesordnung, sagen Insider. Jetzt wurde auch noch auf das Hausmeisterbüro der Schule geschossen, wie die Polizei am Mittwoch, 23. August, bestätigte. Im Fenster sind vier Einschusslöcher zu sehen. Zwei Scheiben der Dreifachverglasung sind durchbrochen. Als Waffe vermutet die Polizei ein Luftgewehr.