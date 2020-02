Kostenpflichtiger Inhalt: Will-Sommer-Grundschule in Mönchengladbach : Letzter Schultag für einen 89-Jährigen

Schülerlotse Horst Höhnke schützt Kinder beim Weg über die Straße. Am letzten Tag bekam er sogar Blumen von den Eltern geschenkt. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach 25 Jahre lang war Horst Höhnke Schülerlotse an der Will-Sommer-Grundschule in Rheindahlen. Kurz vor seinem 90.Geburtstag trat er jetzt seine letzte Schicht an.