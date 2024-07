Junges Musiktalent in Mönchengladbach „Ich möchte Sologeigerin werden“

Arwen Qianhan Sun ist ab Oktober Jungstudentin an der Robert-Schumann-Hochschule und wird an der Städtischen Musikschule in Geige und Bratsche besonders gefördert. Michalina Knull-Mausen unterrichtet sie in Geige und begleitet die Schülerin gelegentlich am Klavier.

Foto: Angela Pontzen