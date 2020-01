Gymnasium Odenkirchen in Mönchengladbach : Schülerfirma spendet für Geflüchtete

Mönchengladbach Die Gymnasiasten verkauften in Odenkirchen fair gehandelten Kaffee.

Die Schülerfirma ‚Fair:OK‘ des Gymnasium Odenkirchen gibt es bereits seit 2017. Seit etwa einem Jahr verkaufen sie ihren fair gehandelten Kaffee in diversen Odenkirchener Läden. In diesem einen Jahr ist dadurch ein Umsatz von 500 Euro zustande gekommen, den die Schüler nun an Jörg Walther überreichten. Walther arbeitet ehrenamtlich mit am Projekt ‚Vivre l’éspoir‘, das unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in der marokkanischen Stadt Oujda ein Zuhause gibt.