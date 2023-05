Heiligtumsfahrt in Mönchengladbach Schüler weben Kreuze für Ausstellung

„Neben den Überlegungen, wo man im eigenen Leben verwoben ist, spricht die Kinder auch das praktische, handwerkliche Tun an und verbindet sie so besser mit dem Thema Christentum“, weiß Schulseelsorger Hans-Willi Hauser. Die Kirche ist heutzutage für viele Kinder nicht mehr präsent, aber mit Aktionen wie dieser kann man die eigene Religion wieder leben. Der ökumenische Religionskurs von Julia Wilms hat gerade erst mit dem Gestalten ihrer Webkreuze begonnen. „Das macht richtig Spaß, ich denke, wir brauchen so vier Stunden“, sagt der elfjährige Jonathan, der am Webschiffchen schon ganz fit zu sein scheint.