Landwirtschaft in Mönchengladbach Wie Schüler auf dem Lenßenhof mit anpacken

Der Himmel ist grau über dem Lenßenhof, und der Wind weht über den Acker. Die Schülerinnen und Schüler der 8A vom Hugo-Junkers-Gymnasium lassen sich davon allerdings nicht einschüchtern. Sie schneiden an der Ecke eines Feldes Pflanzen zurecht, die auf der gegenüberliegenden Seite als Hecke angelegt werden sollen. Zunächst wird das Wurzelwerk des jungen Strauches gekürzt, dann werden einige kleine Äste abgeschnitten. „Und warum schneiden wir an den Pflanzen herum, die sollen doch dahinten wachsen?“, fragt Brigitta Szyska in die Runde. Einige Schülerinnen wissen sofort die Antwort: „Die Wurzeln werden gekürzt, um die Pflanze zum Wachsen anzuregen. Einige Äste werden abgeschnitten, damit die Pflanze sich mit weniger Wurzelwerk trotzdem versorgen kann.“