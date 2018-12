Mönchengladbach: Schüler lassen selbstgebaute Drohnen im Grenzlandstadion fliegen

Mönchengladbach Über Monate haben Studenten der Hochschule Niederrhein Gladbacher Schülern alles zum Bau einer Dohne und die Rechtslage beigebracht. Jetzt gab es die ersten Starts mit den selbstgebauten Fluggeräten.

Gemeinsam mit dem zdi-Zentrum („Zukunft durch Innovation) hat die Hochschule Niederrhein bereits vor Monaten einen Drohnen Workshop für Schüler der neunten bis elften Klassen des Gymnasiums Odenkirchen ins Leben gerufen. Geleitet wurde dieser von Studenten der Hochschule und von Dozent Peter Klauth. In gut 40 Lehr- und Konstruktionsstunden konnten die 16 ausgewählten Teilnehmer ihre Drohnen im MakerSpace der Hochschule bauen. Dabei haben Sie erste Erfahrungen mit der 3D-CAD-Konstruktion und einer 3D-Maus gesammelt. Außerdem wurden die Teilnehmer in das so wichtige Thema Flugrecht eingeführt. Nach der umfangreichen Vorbereitung fand kurz vor Weihnachten nun endlich das erste Flugtraining im Grenzlandstadion statt. „Dass die Genehmigung so schnell und unbürokratisch ging, haben wir der Stadt zu verdanken“, sagt Jan-Gerrit Häke, Lehrer am Gymnasium Odenkirchen, der die Schüler gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen für technische Themen begeistern möchte.