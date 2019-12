Drohnenflug mit VR-Brille : Einmal wie Superman fliegen

Mönchengladbach Schüler des Gymnasiums Odenkirchen rüsten ihre Flugdrohnen mit Kameras auf und steuen sie mittels VR-Brillen. Das ermöglicht ihnen, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen.

Wer wissen will, wie es sich anfühlt, wie Superman durch die Luft zu fliegen, kann diese Frage nun den Schülern des Odenkirchener Gymnasiums stellen. Mit Virtual-Reality-Brillen auf dem Kopf und einer Kamera an einer kleinen Flugdrohne machten sie sich auf, die Lüfte zu erobern.

Das spannende Projekt am Gymnasium Odenkirchen ging nun bereits in die zweite Runde. Der Drohnen-Workshop von Schülern in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein und dem dort ansässigen MakerSpace lässt die Schüler die Drohnen nicht nur vom Boden aus steuern. Das Gefühl, aus der Sicht der Drohne durch die Luft zu fliegen, kann nur die Verbindung mit einer VR-Brille erzeugen.