Abschlusspräsentation in Mönchengladbach : Schüler setzen sich gegen Diskriminierung ein

Mönchengladbach Hugo-Junkers-Gymnasium veranstaltet „Couragetag“.

Was genau ist Diskriminierung? Wie entsteht Rassismus und wie funktioniert er? Mit diesen und ähnlichen Fragen haben sich die Schüler der Einführungsphase in die Oberstufe am Hugo-Junkers Gymnasium in vier Workshops befasst. Am g „Couragetag“ wurden die Ergebnisse präsentiert.

Bei einem Workshop ging es um die Frage: Was darf man sagen, und wo sind die Grenzen? In einem Rollenspiel greift eine Person eine andere mit rassistischen Kommentaren an. Die Frage für die anderen: Wann sollte man eingreifen und helfen? Auf dem Plakat eines anderen Workshops geht es darum, was Sexismus bedeutet, und in welchen Lebensbereichen er eine Rolle spielt. Was gilt in der Gesellschaft als typisch weiblich und typisch männlich und warum? Und wieso verdienen Frauen in Deutschland durchschnittlich weniger als Männer? All das und mehr haben die Schüler mithilfe von Filmen, Rollenspielen und Diskussionen versucht herauszufinden und zu verstehen.