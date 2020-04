Aktion in Mönchengladbach : Schüler schreiben Senioren im Vitusheim Briefe

Eine Vitusheim-Bewohnerin schreibt einen Brief. Foto: Felix Heinrichs/ Vitusheim

Mönchengladbach Lehrerin Melanie Hartl hatte ihrer sechsten Klasse am Math.-Nat.-Gymnasiums die Briefe als Hausaufgabe aufgetragen. Hierin erzählen die Kinder von ihrem Alltag in Zeiten von Corona. Ein Teil der Heimbewohner will antworten.

Da staunten die betagten Damen und Herren im Vitusheim, als Einrichtungsleiterin Angelika Heinrichs nach den Ostertagen mit einem ganzen Stapel Briefen zu ihnen kam. Schüler des Math.-Nat.-Gymnasiums hatten von ihrer Lehrerin Melanie Hartl die Hausaufgabe bekommen, den Senioren einen persönlichen Brief zu schreiben. Und die Sechstklässler haben sich viel Mühe gegeben.

„Eigentlich sind Brieffreundschaften ja aus der Mode geraten“, sagt Angelika Heinrichs lachend. „Aber gerade jetzt, wo die Bewohner auf Besuche von lieben Angehörigen verzichten müssen, sind die persönlichen Worte der Kinder eine willkommene Abwechslung.“ Auch im Vitusheim gilt das landesweite Besuchsverbot aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Mädchen und Jungen erzählen in ihren Briefen von dem neuen Alltag zu Hause. Denn auch die Schule ist seit Wochen geschlossen. „Die Kinder bringen anschaulich zum Ausdruck, worauf sie sich nach der Corona-Krise am meisten freuen. Die gleichen Gedanken gehen auch den Senioren durch den Kopf“, sagt die Einrichtungsleiterin. „Corona belastet uns alle ganz schön heftig.“ Sie verspricht, dass einige Bewohner den Schülern antworten werden. Die Mitarbeiter würden sie dabei unterstützen.

