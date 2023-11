Nachhaltigkeitskurs in Mönchengladbach Schüler sammeln Spielzeug für benachteiligte Kinder

Ein Projekt, das aus diesem Kurs hervorging, ist beispielsweise die „Spielzeug-Spendenaktion“ für die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung am Schlosspark. Die Schülerinnen und Schüler sammelten Spielzeug, um benachteiligten Kindern eine Freude zu bereiten. Juliette, eine der Teilnehmerinnen des Kurses, freute sich sehr über die Unterstützung aus der Schulgemeinde: „Es ist toll, dass sich so viele an den Aktionen beteiligt haben, Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern.“