Umweltschutz in Mönchengladbach Schüler sammeln einen Monat Elektroschrott

Die Aktion „E-Waste Race“ geht insgesamt vier Wochen lang. Die teilnehmenden Klassen sammeln so viel Elektroschrott wie möglich. Mönchengladbacher Haushalte melden vorher auf der Webseite des Projektes an, was sie abzugeben haben, und wann beziehungsweise wo der Schrott abgeholt werden kann. Die Schüler sammeln die Elektrogeräte ein und bekommen dafür Punkte. „Hier sind Eigeninitiative und Eigenverantwortung gefragt, wie bei unserem jährlich stattfindenden Schüler-Projekt ,Clean ist cool‘. Unsere Erfahrung lässt mich hoffen, dass wir mit dieser Aktion einen weiteren Beitrag für das Umweltbewusstsein in Mönchengladbach leisten“, sagt Eugen Viehof, Vorsitzender des Vereins Clean-up-MG.