Saskia (17) und Christelle (16) aus Südafrika: Saskia geht in Kapstadt auf eine deutsche Schule. Vielleicht, sagt sie, will sie später Flugbegleiterin werden – und dafür sei es nicht schlecht, Deutsch zu können. Christelle würde gerne einmal in Deutschland studieren – auch wenn das sehr teuer ist. „Deshalb weiß ich noch nicht, ob das geht“, sagt sie. Das Math.-Nat. will ihr nun helfen, ein Stipendium zu finden.