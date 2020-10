Projekt in Mönchengladbach : Schüler produzieren mit Studenten eigene Podcasts

Neuwerk In der Hans-Jonas-Gesamtschule und dem Jugendcafé Neuwerk können Kinder und Jugendliche sich in einem Media Labs mit verschiedenen Medien befassen. Gestartet wird mit einem Podcast.

Tablets, ein Mikrofon, neue Bücher und einen Lego- Roboter bekommt das neue Media Labs an der Hans-Jonas-Gesamtschule und im Jugendcafé Neuwerk. Damit können Jugendliche von 12 bis 18 Jahren in ihrer Freizeit neue Medienkompetenzen erwerben und eigene Ideen ausprobieren.

Gestartet wird mit dem Thema Podcasts. Dazu treffen sich Interessierte einmal in der Woche mit Ben Bilstein, dem Leiter des Jugendcafés, und zwei Studentinnen der Hochschule Niederrhein , die das Projekt und die Jugendlichen betreuen. Die beiden studieren Soziale Arbeit und sind über ein Seminar an das Projekt gekommen: „Wir haben ein Grundkonzept erstellt, wollen aber die Jugendlichen direkt mit eigenen Ideen einbringen. Sie sollen ihre Kreativität zeigen“, sagt Frederike Gloede (20).

Im Moment beschäftigen sich die Jugendlichen damit, was es für Podcasts mit welchen Themen gibt. „Es geht um den Austausch und darum, was man alles braucht, um einen Podcast zu erstellen. Gerade läuft die Anfangsphase, irgendwann soll es natürlich auch fertige Projekte geben“, erzählt Bilstein. Schüler Mattias Kranz (14) aus der neunten Klasse war bereits zwei Mal bei den Treffen. „Es gibt ganz verschiedene Themen wie Wissenschaft oder Lifestyle. Ich finde die Idee cool, etwas Eigenes zu machen“, sagt er. „Ich finde auch das Thema Film und Drehbücher schreiben spannend.“

Unterstützt wird das Projekt auch durch die Stadtteildiakonin Petra Grotheer, die unter anderem den Kontakt zwischen Studentinnen, Schule und Jugendcafé herstellte. Die Treffen zum Thema Podcasts finden dienstags ab 16 Uhr am zweiten Standort des Jugendcafés im Pfarrheim Bettrath statt. Eine Anmeldung per E-Mail oder Instagram an das Jugendcafé Neuwerk wird gewünscht, Kinder und Jugendliche können aber auch spontan kommen. In Zukunft soll das Projekt dann auch auf die Bibliothek der Gesamtschule ausgeweitet werden, sagt die didaktische Leiterin, Petra Mielcarek: „Wir starten erstmal im Jugendcafe und wollen dann auch die Bibliothek bald zum Texte schreiben, Filme drehen und mehr nutzen.“