Der 15-jährige Lukas Laumen hat den ersten Preis für seinen Beitrag „The Battle of Dunkirk“ beim internationalen Jugendwettbewerb „Impact of Conflict on Communities“ der britischen Stiftung „Never Such Innocene“ gewonnen. Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)