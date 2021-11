Wirtschaft in Mönchengladbach : Schüler erkunden Berufe im Handwerk

Mönchengladbach Viele Betriebe suchen händeringend Nachwuchs. Aktionen wie der Business-Tag Handwerk sollen helfen, Schüler mit Ausbildungsberufen vertraut zu machen. Das konnten sie dabei erleben.

Der Lastwagen mit dem gekippten Führerhaus steht mitten in der Werkstatt. Die beiden Schüler Danilo Jankovic und Tolga Turgut stehen mit Justin Pink, Auszubildender im dritten Lehrjahr, vor der großen Zugmaschine. Justin Pink gibt Danilo Jankovic einen Schlüssel in die Hand, der Schüler soll damit das Führerhaus wieder in die richtige Position bringen. Ein paar Drehungen und das Führerhaus ist wieder da, wo es hingehört. „Der erste Eindruck gefällt mir schon mal“, sagt Danilo Jankovic. Und Tolga Turgut fügt hinzu: „Wir machen gerade auch ein Praktikum in dem Bereich.“