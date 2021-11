Angebot in Mönchengladbach : Schüler können Ausbildungsberufe im Handwerk erkunden

Das Handwerk hat viele spannende Ausbildungsberufe zu bieten. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Mönchengladbach Das Handwerk erholt sich laut Konjunkturklimabericht von der Corona-Pandemie und sucht neue Auszubildende. Beim Business-Tag in der Kreishandwerkerschaft können Schüler Berufe kennenlernen.

Das Handwerk hat die Corona-Krise weitgehend überwunden. Das legt der Konjunkturklimabericht der Handwerkskammer Düsseldorf nahe, die für Mönchengladbach zuständig ist. Der per repräsentativer Umfrage ermittelte Geschäftsklimaindex kletterte gegenüber der Frühjahrsumfrage um 7 Punkte auf jetzt 122 Punkte. Der Aufschwung verdankt sich zum Einen massiven Investitionen in den Gebäudebestand – das Geschäftsklima im Ausbaugewerbe stieg auf 134 Punkte. Zum Anderen liegt das an einer ausgeprägten, nachholenden Konjunkturdynamik in den zuvor von Kontaktbeschränkungen hauptbetroffenen Branchenbereichen des Lebensmittelhandwerks (Klimaindex 120 Punkte, nach 88 im Frühjahr), des Kfz-Gewerbes (Klimaindex 106 Punkte/92) und der personenbezogenen Dienstleistungsberufe (105/ 67).

„Die Zeichen im Handwerk stehen jetzt wieder auf Wachstum,“ sagte Kammerpräsident Andreas Ehlert. Die Unternehmen gehen mehrheitlich von einer stabilen Konjunkturentwicklung aus: 21 Prozent rechnen mit einer verbesserten, 67 Prozent mit gleich bleibender und nur 12 Prozent mit eingetrübter Geschäftslage.

Für Jugendliche, die auf der Suche nach einem Ausbildungsberuf sind, sind das wichtige Erkenntnisse: Das Handwerk bietet eine Perspektive. Das können Schüler beim Business-Tag Handwerk im Haus der Kreishandwerkerschaft am 18. November, 10 bis 15.30 Uhr, erfahren.

Elektroniker/in, Metallbauer/in, Kfz-Mechatroniker/in, Tischler/in, Maler und Lackierer/in sowie Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik haben eines gemeinsam: Neueste Technik ist für diese Berufe unerlässlich. Was ist ein Controller Area Network, wie funktioniert ein Achsvermessungsprüfer, wie wird eine Solaranlage in Betrieb genommen und welche Leitungen müssen miteinander verbunden werden, sodass Strom durch sie hindurchfließt? Diesen und weiteren Fragen werden Neunt- und Zehntklässler unter anderem in sechs Do-it-yourself-Workshops beim Business-Tag Handwerk auf den Grund gehen. Dazu öffnet die Kreishandwerkerschaft Mönchengladbach in Kooperation mit MGconnect und der Agentur für Arbeit ihre Türen am Platz des Handwerks 1.

Begleitet werden die Schüler von Ausbildungsmeistern der Gewerke Elektronik, Metallbau, Kfz-Mechatronik, Tischler, Maler und Lackierung sowie Anlagenmechanik für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik. Auszubildende aller Lehrjahre gehen den Schülern darüber hinaus in den Do-it-yourself-Workshops zur Hand, sprechen über ihren Werdegang und beantworten Fragen. Im Anschluss daran gibt Stefan Bresser, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, einen Überblick über Ausbildungsberufe und Karrieremöglichkeiten im Handwerk. Die Schüler bekommen für die Teilnahme an der Veranstaltung ein Zertifikat ausgehändigt.

Sowohl Schüler, die den Business-Tag Handwerk individuell besuchen möchten, als auch Lehrer, die Schülergruppen oder Klassen anmelden wollen, können das online via MGconnect tun unter www.beruf-konkret.de. Anmeldeschluss ist Montag, 12. November 2021. 70 Plätze stehen zur Verfügung. Wer Fragen hat, kann diese per E-Mail an info@mgconnect.de stellen oder anrufen unter der Telefonnummer 02161 / 82379-789.

(RP)