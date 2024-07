Gymnasium am Geroweiher Schüler entwickeln App, um Essensverschwendung zu vermeiden

Die Fachjury, bestehend aus Susanne Feldges, Anil Nedumkallel und Sabine Kuch, war von den vorgestellten Projekten beeindruckt. Als Sieger ging schließlich das Schülerteam von Madu hervor. „Es ist inspirierend zu sehen, wie die nächste Generation von Entwicklern kreative Lösungen für reale Probleme findet und dabei technologische Expertise zeigt“, resümierte Susanne Feldges, Vorstand für Digitale Bildung bei NextMG. Anil Nedumkallel, Schulleiter des Gymnasiums am Geroweiher, freute sich, dass seine Schülerschaft ihr enormes Potenzial habe zeigen können. Sabine Kuch, Director Marketing & Corporate Communications IT, betonte die Wichtigkeit solcher Projekte auch zur Förderung weiblicher Talente und unterstrich: „Es ist schön zu sehen, dass so viele Mädchen dabei waren, davon brauchen wir mehr in der Tech-Branche.“